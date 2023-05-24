Єврокомісія: Угорщина досі не скасувала односторонню заборону на ввезення української агропродукції

Угорщина лишилася єдиною серед країн-сусідів України, яка досі не скасувала односторінні обмеження на ввезення української агропродукцію. Ці обмеження запроваджували на рівні Євросоюзу.
Про це заявила речниця Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер, пише Укрінформ.
«Досі є одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це необовʼязково має відбиватися на українському транзиті та не стосується всього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила, — Угорщина», — зазначила речниця Єврокомісії.
Вона нагадала, що Євросоюз готовий виділити гроші на допомогу місцевим фермерам за умови, якщо всі країни скасують введені раніше заборони. Ці кошти мали виділяти з так званого сільськогосподарського резерву ЄС.
«Ми вже використали частину цієї суми для першого пакету допомоги, який ми представили в березні. Зараз ми запропонували ще €100 мільйонів для другого пакету і менш значні суми для країн, що постраждали внаслідок інших ринкових ситуацій та криз. Тож нам ще доступно понад половину цієї суми, і ми готові її використати, якщо виникне інша криза або ситуація, що цього потребуватиме», — зазначила речниця Єврокомісії.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.