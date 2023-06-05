Суд ЄС визнав, що судова реформа Польщі порушує європейське право

Суд Європейського Союзу підтримав Європейську комісію у конфлікті з Польщею щодо судової реформи останньої — вона порушує європейське право.

У 2019 році Польща ухвалила судову реформу, що, за рішенням суду ЄС, суперечить європейському законодавству, тому що Дисциплінарна палата Верховного суду, яка зʼявилася в результаті впровадження реформи, уповноважена звільняти й притягати до відповідальності суддів, «не відповідаючи вимогам незалежності та неупередженості».