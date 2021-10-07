Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі статті договорів ЄС

Конституційний суд Польщі визнав неконституційними деякі пункти договорів ЄС. Найголовніше з них – це принцип верховенства права ЄС над польськими законами.

Про це пише TVN24.

Відповідне рішення судді Конституційного суду ухвалили більшістю голосів. Двоє суддів виступили проти.

Подання до Конституційного суду надіслав прем’єр країни Матеуш Моравецький. Він просив перевірити на конституційність верховенство європейського права над національним законодавством.

Польща вже тривалий час конфліктує з ЄС через низку скандальних законів, які обмежують незалежність судової системи, свободу ЗМІ та права ЛГБТ.

«Верховенство конституційного права над іншими джерелами права прямо випливає з Конституції Республіки Польща. Сьогодні (ще раз) це було чітко підтверджено Конституційним судом», — написав у Twitter офіційний представник уряду Петр Мюллер.

Водночас він запевнив, що Польща дотримується усіх норм європейського права у тій мірі, в якій вони зафіксовані договорами ЄС.

Таке рішення Конституційного суду ставить під загрозу як стабільність всередині ЄС, так і взагалі подальше перебування Польщі у складі Європейського Союзу, тому що верховенство європейського права над національним законодавством є одним із основоположних принципів ЄС.