Уряд Угорщини замінив ролик про Україну з російським Кримом після критики

Уряд Угорщини замінив пропагандистське відео, в якому Крим був зображений як частина росії. Оригінал без пояснень видалили, замінивши його на таке саме відео, але з українським Кримом.

Текст на відео не змінили.

«Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною. Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру», — говорить голос за кадром.

Офіційно влада Угорщини ніяк не коментувала ситуацію, але відео виправили після публічного демаршу Міністерства закордонних справ України. Там підкреслили, що мапа без Криму суперечить офіційній позиції Угорщини, яка визнає територіальну цілісність України.