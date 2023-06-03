Президент Грузії запропонувала випустити Саакашвілі з вʼязниці з електронним браслетом

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього президента Міхеіла Саакашвілі з вʼязниці. Вона пропонує надіти йому електронний браслет.

Про це Зурабішвілі заявила в інтервʼю France24.

За її словами, із Саакашвілі потрібно «добре поводитися» — так само, як поводяться з іншими засудженими президентами в інших країнах.

«Я думаю, що з ним слід добре поводитися, і я говорю це вголос, як поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до увʼязнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, що більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС», — сказала вона.

На запитання, чи можливе помилування Саакашвілі, Зурабішвілі відповіла, що це все одно не компенсує збитків, завданих ним Грузії.