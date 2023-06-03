Президент Грузії запропонувала випустити Саакашвілі з вʼязниці з електронним браслетом

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити колишнього президента Міхеіла Саакашвілі з вʼязниці. Вона пропонує надіти йому електронний браслет.
Про це Зурабішвілі заявила в інтервʼю France24.
За її словами, із Саакашвілі потрібно «добре поводитися» — так само, як поводяться з іншими засудженими президентами в інших країнах.
«Я думаю, що з ним слід добре поводитися, і я говорю це вголос, як поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до увʼязнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, що більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС», — сказала вона.
На запитання, чи можливе помилування Саакашвілі, Зурабішвілі відповіла, що це все одно не компенсує збитків, завданих ним Грузії.
- У Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані (3 роки позбавлення волі) і побиття депутата Валерія Гелашвілі (6 років). Також він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і про погром телекомпанії «Імеді».
- Після повернення до Грузії Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року, після того як його відправили до вʼязниці. Припинив голодувати він 20 листопада, після чого пройшов курс лікування у військовому шпиталі. 31 січня 2022 року Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі. Лікарі повідомляли, що стан політика в увʼязненні значно погіршився, він схуд майже на 50 кілограмів.
- 6 лютого Верховна Рада звернулася до Грузії та інших країн із вимогою перевести експрезидента Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.