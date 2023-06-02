Суддю Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця, відсторонили від правосуддя

Суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, відсторонили від правосуддя до 25 липня.

Про це повідомляє Укрінформ і Офіс генпрокурора.

Рішення ухвалила Вища рада правосуддя за поданням прокуратури. За нього проголосували всі 13 присутніх членів ВРП. Тандир тимчасово відсторонений у звʼязку з притягненням до кримінальної відповідальності.