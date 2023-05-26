Судді, який збив нацгвардійця на блокпості, повідомили про підозру

Голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Також прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя щодо згоди на утримання судді під вартою.