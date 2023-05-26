Смертельна ДТП із суддею: Олексій Тандир намагається затягнути слідство і заявляє, що не був за кермом

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив нацгвардійця на блокпості, колий той вийшов на дорогу, щоб встановити загородження.

Як пише Bihus.Info з посиланням на джерела, це сталося під час комендантської години. Загиблим був 23-річний строковик. Коли суддя дізнався, що хлопець помер, зразу почав заперечувати, що це він був за кермом. Він каже, що за кермом був водій, який нібито втік.

У салоні його Lexus ES350 знайшли недопиту пляшку віскі. Це підтверджували й джерела «Бабеля».

Тандир уранці декілька разів їздив здавати аналізи, але так їх і не здав. Bihus.Info пише, що він намагається хитрощами затягнути слідство і зробити помилки в оформленні. У Держбюро розслідувань стверджують, що в судді планують примусово взяти потрібні аналізи. Слідчі будуть просити Вищу раду правосуддя дати згоду на тримання Тандира під вартою.

У загиблого нацгвардійця залишилось троє дітей. Його батько і брат на фронті, а жінка з дітьми — за кордоном.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ім’я загиблого нацгвардійця — Вадим Бондаренко. У нього залишилася дружина і троє дітей, а батько і брат захищають Україну на найгарячіших напрямках. Клименко зауважив, що суддя неодмінно має отримати справедливе покарання.