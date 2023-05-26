Суд дозволив примусово взяти аналізи в судді, який збив нацгвардійця на блокпосту

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та дозволив примусово відібрати біологічні зразки у судді, який в ніч на пʼятницю 26 травня збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

На момент вчинення злочину голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир відмовився проходити тест на вміст алкоголю й наркотиків, хоча мав візуальні клінічні ознаки спʼяніння.

Через це прокуратура клопотала про примусові аналізи для проведення експертизи.

Тандир уранці декілька разів уже їздив здавати аналізи, але так їх і не здав. Bihus.Info пише, що він намагається хитрощами затягнути слідство і зробити помилки в оформленні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що суддя понесе справедливе покарання за вбивство 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка.

«Підрозділ Вадима виконував важливі завдання в столиці. Він був потрібен тут, хоча завжди рвався на передову. У Вадима залишилася дружина й троє дітей. Його батько і брат зараз захищають Україну на найгарячіших напрямках», — зазначив Клименко.

Слідчі будуть просити Вищу раду правосуддя дати згоду на тримання Тандира під вартою.