На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату

У Закарпатській області заборонили діяльність релігійних організацій, повʼязаних із росією. Це рішення підтримали депутати Закарпатської обласної ради.

На території області тепер заборонено діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або повʼязані з рф.

Також депутати додали рекомендації для правоохоронців, як швидко та дієво реагувати на факти антиукраїнської пропаганди з боку вищезазначених організацій.