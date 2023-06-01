На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату

У Закарпатській області заборонили діяльність релігійних організацій, повʼязаних із росією. Це рішення підтримали депутати Закарпатської обласної ради.
На території області тепер заборонено діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або повʼязані з рф.
Також депутати додали рекомендації для правоохоронців, як швидко та дієво реагувати на факти антиукраїнської пропаганди з боку вищезазначених організацій.
- Раніше Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області. Також Вінницька обласна рада вирішила розірвати договори оренди з церквами УПЦ МП. Московський патріархат уже заборонений на території Волинської, Рівненської та Хмельницької областей.
- У місті Бровари Київської області також вирішили припинити дію договорів користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Ідеться про чотири земельні ділянки, на яких розташовані пʼять храмів.
- Перед цим аналогічне рішення ухвалили в Сумах і теж заборонили УПЦ МП користуватись землями громади.
- УПЦ МП — частина Російської православної церкви (РПЦ), яка в Україні офіційно має статус «самоврядної церкви з правами широкої автономії». На соборі 27 травня УПЦ МП заявила про свою незалежність (внесла зміни до статуту) і висловила незгоду з патріархом РПЦ Кирилом, який підтримав вторгнення рф в Україну, проте не засудила його.
- Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила, що рішення УПЦ МП «не призвели до розриву церковно-канонічного звʼязку з РПЦ» і управління УПЦ МП «продовжує перебувати щодо РПЦ у відносинах підпорядкування».