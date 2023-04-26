У Сумах УПЦ Московського патріархату заборонили користуватися землями громади

На засіданні сесії Сумської міськради депутати вирішили позбавити УПЦ Московського патріархату права користуватися землями громади.

Про це пише «Суспільне».

За проголосували 25 депутатів, ще шестеро не голосували. У залі були присутні 43 чиновники.

Ініціювали таке рішення чотири фракції — «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина» й «Сила і честь».