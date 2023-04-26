У Сумах УПЦ Московського патріархату заборонили користуватися землями громади

На засіданні сесії Сумської міськради депутати вирішили позбавити УПЦ Московського патріархату права користуватися землями громади.
Про це пише «Суспільне».
За проголосували 25 депутатів, ще шестеро не голосували. У залі були присутні 43 чиновники.
Ініціювали таке рішення чотири фракції — «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина» й «Сила і честь».
- 19 січня Кабінет міністрів вніс у Раду законопроєкт № 8371, який передбачає заборону діяльності церкви Московського патріархату в Україні.
- Московський патріархат уже заборонений на території Рівненської та Хмельницької областей.
- 11 квітня на Волині теж вирішили заборонити діяльність УПЦ Московського патріархату на території області.