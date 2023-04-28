Вінницька обласна рада вирішила розірвати договори оренди з церквами УПЦ МП

Вінницька обласна рада вирішила розірвати договори оренди майна та земельних ділянок з Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП).
Про це пише видання «Вінниця.info».
За це проголосували 58 депутатів із 60 присутніх.
Крім розірвання договорів оренди, рішення передбачає заборону на будь-яке користування майном для УПЦ МП. Також депутати рекомендували Вінницькій ОВА провести інвентаризацію земельних ділянок і релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності та були передані в користування УПЦ МП.
Обласна рада Вінничини хоче звернутися до громад регіону, щоб ті також припинили договори оренди майна громади, яким користуються представники Московськовському патріархату.
- Московський патріархат уже заборонений на території Волинської, Рівненської та Хмельницької областей.
- Чернівецька міська рада позбавила Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування 22 земельними ділянками.
- У місті Бровари Київської області такоеж вирішили припинити дію договорів користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Ідеться про чотири земельні ділянки, на яких розташовані пʼять храмів.
- Перед цим аналогічне рішення ухвалили в Сумах і теж заборонили УПЦ МП користуватись землями громади.