У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користуватися земельними ділянками

Чернівецька міська рада позбавила Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування 22 земельними ділянками у громаді.
Про це передає «Суспільне» із сесійної зали.
Права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Ідеться, зокрема, про кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївський собор на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир «Гореча» та жіночий монастир на вулиці Буковинській.
Перед цим аналогічне рішення ухвалили в Сумах і теж заборонили УПЦ МП користуватись землями громади.
- Московський патріархат уже заборонений на території Волинської, Рівненської та Хмельницької областей.