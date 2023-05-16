Чернівецька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області

Депутати Чернівецької обласної ради заборонили діяльність Московського патріархату на території області.

Також рада проаналізує законність користування Московським патріархатом храмами і церквами, які цій організації безоплатно передали.

Депутати планують звернутися до Верховної Ради, щоб нардепи ухвалили законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій». Він визначає особливості діяльності іноземних релігійних організацій на території України.

Зокрема, в одному з пунктів йдеться про заборону іноземних релігійних організацій, які підтримують збройну агресію проти України, наприклад, через виступи керівників.