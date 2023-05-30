Зеленський попросив у Південної Кореї системи ППО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Південної Кореї з проханням підтримати Україну та надати необхідні системи ППО.
Про це пише Reuters із посиланням на його інтервʼю місцевій газеті.
За словами Зеленського, Україна добре розуміє, що в Південної Кореї є кілька обмежень щодо надання іншим країнам летальної зброї. Однак він вважає, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем і обладнання для захисту енергосистем.
«Зенітні комплекси — це суто оборонна техніка, а не зброя», — пояснив президент.
Зеленський зауважив, що для відбудови України надзвичайно важливо мати «Небесний щит». Крім того, в Кореї є система раннього виявлення, яка попереджає про російські авіаудари. Ці системи також дуже потрібні Україні.
- Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів США, які ті надсилають до України. Це допомагає Вашингтону відкласти рішення про поставки українським військовим касетних боєприпасів, заборонених у багатьох країнах світу. Південна Корея після тривалого спротиву змінила свою позицію завдяки спільній зі США декларації з питань безпеки. Під час візиту до Вашингтону президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що міжнародна спільнота має протистояти російському вторгненню в Україну, і натякнув, що його уряд розглядає можливість передачі артилерійських снарядів.
- У березні Південна Корея домовилася зі США про позику 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. За даними анонімних урядових джерел, Південна Корея вирішила не продавати боєприпаси, а позичити їх, щоб мінімізувати імовірність використання цих снарядів у війні в Україні. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що союзники шукають шляхи підтримати Україну, щоб допомогти захистити її свободу, але відмовилося надати деталі. За словами голови МЗС Південної Кореї Пака Джина, позиція уряду щодо надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.
- Пізніше президент Кореї заявив, що країна може розпочати надавати Україні військову допомогу за умови «ситуації, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, коли нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці».