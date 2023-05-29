У Києві поліція затримала двох чоловіків, які знімали роботу ППО. Їх передали до Служби безпеки України

Поліція Києва викрила двох чоловіків, які знімали роботу протиповітряної оборони. Їх доставили у відділок, а потім передали співробітникам СБУ.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

Під час другої за добу російської атаки на столицю киянка зателефонувала правоохоронцям і повідомила, що ті чоловіки фіксують збиття ракет.

Патрульні й працівники карного розшуку впродовж години знайшли одного з чоловіків на вулиці у Святошинському районі, а другого зупинили на автомобілі BMW на вулиці Ушакова.