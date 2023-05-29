Росія атакувала Київ балістичними ракетами «Іскандер». Усі збила ППО, є один поранений

Близько 11:00 29 травня росія знову атакувала Україну ракетами. У Києві пролунали гучні вибухи.
Мер столиці Віталій Кличко об 11:29 повідомив, що екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру міста.
Згодом він написав, що рятувальники гасять уламки ракети, які палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі, і показав фото:
Ось фото від КМВА:
Військова адміністрація столиці також повідомила про падіння уламків у Подільському районі. Загорівся дах двоповерхової будівлі, пожежу локалізували.
За даними мера Києва, медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці.
На Київщині в одному з районів пошкоджено господарську споруду — там зайнялася пожежа, яку вже ліквідували. Без постраждалих.
Очільник військової адміністрації Київщини Попко повідомив, що уламки впали в трьох районах столиці.
У Повітряних Силах повідомили, що росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. Попередньо, з наземних установок «Іскандер». Сили ППО збили усі ракети — влучань не було.
Це була 16-а атака на столицю від початку місяця.
- У ніч проти 29 травня росія здійснила чергову масовану атаку. Повітряна тривога була оголошена майже над усією територією України. Тільки над Києвом Сили протиповітряної оборони збили понад 40 цілей.
- Загалом українська протиповітряна оборона знищила 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БпЛА Shahed-136/131 і розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.