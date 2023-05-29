Росія атакувала Київ балістичними ракетами «Іскандер». Усі збила ППО, є один поранений

Близько 11:00 29 травня росія знову атакувала Україну ракетами. У Києві пролунали гучні вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко об 11:29 повідомив, що екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру міста.

Згодом він написав, що рятувальники гасять уламки ракети, які палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі, і показав фото:

Ось фото від КМВА:

Військова адміністрація столиці також повідомила про падіння уламків у Подільському районі. Загорівся дах двоповерхової будівлі, пожежу локалізували.

За даними мера Києва, медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці.

На Київщині в одному з районів пошкоджено господарську споруду — там зайнялася пожежа, яку вже ліквідували. Без постраждалих.

Очільник військової адміністрації Київщини Попко повідомив, що уламки впали в трьох районах столиці.

У Повітряних Силах повідомили, що росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. Попередньо, з наземних установок «Іскандер». Сили ППО збили усі ракети — влучань не було.

Це була 16-а атака на столицю від початку місяця.