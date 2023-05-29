У небі над Україною ППО знищила 37 крилатих ракет і 30 дронів

Росія випустила до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з девʼяти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також ворог атакував 35 іранськими дронами Shahed-136/131 з північного та південного напрямків.

Українська протиповітряна оборона знищила 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.

В Одеській міській раді повідомили, що в небі над Одещиною збили один ворожий дрон. Ще три знищили над Миколаївщиною. Уламки збитого дрона впали на портову інфраструктуру Одеси і спричинили пожежу. Рятувальники ліквідували вогонь.

Одну з російських ракет збили над Золочівським районом Львівщини, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Уламки впали на деревʼяну господарську будівлю, вона згоріла. Також згорів трактор, який був поруч. На місці падіння уламків виникла вирва. Люди не постраждали.

У Кіровоградській області уламки збитого дрона зачепили покрівлю житлового будинку в Новоукраїнському районі. Також пошкоджено залізничне полотно. Загиблих і травмованих немає.

У Хмельницькій області є влучання, один із постраждалих об’єктів — військовий. На складах гасять пожежу. В ОВА пишуть, що виведено з ладу пʼять літальних апаратів, але без уточнень. Пошкоджено злітно-посадкову смугу.