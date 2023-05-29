Денна атака на Київщину: росіяни випустили 11 ракет з наземних комплексів «Іскандер», усі вони збиті

Сили ППО збили всі 11 балістичних та крилатих ракет систем «Іскандер-М» та «Іскандер-К», які сьогодні війська росії випустили по Київщині вдень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вогонь вівся з північного напрямку. Атака почалася близько об 11:30.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ підтвердили дані Залужного.