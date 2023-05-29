Наміснику Лаври Павлу продовжили домашній арешт до 1 липня

Суд продовжив дію запобіжного заходу — домашній арешт — наміснику Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополиту Павлу до 1 липня.
Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного».
За клопотанням прокурора Соломʼянський районний суд Києва постановив, що Петро Лебідь повинен і надалі дотримуватися цілодобового домашнього арешту й носити електронний браслет.
Прокурор Євген Завістовський просив суд продовжити арешт митрополита, щоб уникнути впливу на досудове розслідування, яке триває.
Реакція Павла на клопотання була такою: «Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому», запитав він у прокурора і слідчого Служби безпеки України.
- 1 квітня суд відправив намісника Лаври під домашній арешт на 60 днів. Йому заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити браслет. Перед цим СБУ вручила підозру митрополиту за виправдовування війни росії проти України та розпалюванні релігійної ворожнечі.
- Того ж дня Служба безпеки України провела обшуки в помешканні митрополита УПЦ МП Павла. На 12:00 владику викликали на допит. Після чого мали обрати міру запобіжного заходу.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня мало залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.