YouTube позбавляється функції Stories. Не плутати із Shorts

YouTube відмовиться від функції Stories для тимчасових повідомлень до 26 червня цього року. З цього дня користувачі не зможуть публікувати Stories, а старі видаляться через сім днів.
Про це платформа повідомила у блозі.
Замість Stories можна буде використовувати звичайні публікації та YouTube Shorts. У блозі заявляють, що Shorts збирають більше переглядів і вподобань, ніж Stories.
Одна з причин відмови від YouTube Stories полягає в тому, що автори контенту отримують найбільше підписників, використовуючи Shorts, тоді як публікація Stories такого ефекту не дає.
- YouTube незабаром запровадить на телевізорах 30-секундну рекламу, яку не можна буде перемотати. Рекламодавці зможуть запускати 30-секундну рекламу через YouTube Select — спеціальну рекламну платформу, націлену на 5% найпопулярнішого вмісту відеосервісу.
- Нещодавно YouTube почав тестувати функцію, яка забороняє дивитися відео в браузері з увімкненим блокувальником реклами. Цей експеримент проводять на обмеженій кількості користувачів.
- Тим часом YouTube Music офіційно додає подкасти на платформу. Їх можна слухати офлайн без передплати Premium.
- У лютому розробники YouTube запустили в застосунку нову функцію — інструмент Go Live Together, який дозволяє двом користувачам проводити спільні трансляції.
- До цього YouTube запустив автоматичні українські субтитри. Щоб увімкнути субтитри українською треба в налаштуваннях обрати розділ «Субтитри», обрати «Автоматичний переклад» і знайти в переліку українську.