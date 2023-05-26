YouTube позбавляється функції Stories. Не плутати із Shorts

YouTube відмовиться від функції Stories для тимчасових повідомлень до 26 червня цього року. З цього дня користувачі не зможуть публікувати Stories, а старі видаляться через сім днів.

Про це платформа повідомила у блозі.

Замість Stories можна буде використовувати звичайні публікації та YouTube Shorts. У блозі заявляють, що Shorts збирають більше переглядів і вподобань, ніж Stories.

Одна з причин відмови від YouTube Stories полягає в тому, що автори контенту отримують найбільше підписників, використовуючи Shorts, тоді як публікація Stories такого ефекту не дає.