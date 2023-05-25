Штурм Капітолія: чоловіка, який закинув ноги на стіл Ненсі Пелосі, засудили до 4,5 року позбавлення волі

У США винесли вирок протестувальнику Річарду Барнетту, який брав участь у штурмі Капітолія. Його засудили до 4,5 року позбавлення волі.

Про це пише CNN.

За даними слідства, чоловік 6 січня провів в офісі колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі 10 хвилин і вийшов із кабінету лише тоді, коли проти нього застосували хімічні засоби. Він сидів на її кріслі, закинувши ноги на стіл. Також Барнетт лишив записку на столі, в якій назвав Пелосі «сукою».

Вказується, що при собі чоловік мав електрошокер, а з кабінету Пелосі він вкрав конверт, який потім презентував як «трофей».

«Добре це чи погано, але ви стали одним з облич 6 січня, і я думаю, що вам це сподобалося», — сказав окружний суддя Крістофер Купер під час винесення вироку.