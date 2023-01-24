У США визнали винним ще одного учасника штурму Капітолія. Він зайняв кабінет Ненсі Пелосі та закинув ноги на її стіл

Суд у США визнав винним ще одного відомого учасника штурму Капітолія — Річарда Барнетта. Він увірвався до кабінету тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, закинув ноги на її стіл, а також хизувався конвертом, який викрав звідти.
Про це пише BBC.
Коли він увірвався до кабінету Пелосі, то активно позував перед камерами. За даними слідчих, у Барнетта був із собою електрошокер, і він потенційно міг завдати шкоди Пелосі.
Барнетт також написав записку на столі Пелосі, використовуючи сексистські образи, і використав мегафон, щоб похвалитися перед натовпом, що «я зайняв офіс Ненсі Пелосі» після того, як поліція вигнала його з будівлі.
На суді його визнали винним за всіма звинуваченнями. Чоловіка звинувачують у перешкоджанні офіційним процедурам, проникненні та перебуванні в будівлі або на території з обмеженим доступом зі смертоносною зброєю, а також крадіжці державного майна.
Слідчі розповіли, що Барнетт приїхав до Вашингтону зі штату Арканзас, що за понад 1 600 кілометрів від Капітолія. Сам Барнетт пояснював свої дії тим, що «захопився моментом» і просто «плив за течією».
Адвокат чоловіка пообіцяв, що подасть апеляцію. Сам вирок оголосять 3 травня. До цього моменту суд дозволив йому залишатися на свободі. Оскільки Барнетта визнали винним, йому загрожують десятки років вʼязниці.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- У серпні стало відомо, що ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму Капітолія. Бунтівники не мали єдиного плану дій, що робити після проникнення всередину будівлі.