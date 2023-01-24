У США визнали винним ще одного учасника штурму Капітолія. Він зайняв кабінет Ненсі Пелосі та закинув ноги на її стіл

Суд у США визнав винним ще одного відомого учасника штурму Капітолія — Річарда Барнетта. Він увірвався до кабінету тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, закинув ноги на її стіл, а також хизувався конвертом, який викрав звідти.

Про це пише BBC.

Коли він увірвався до кабінету Пелосі, то активно позував перед камерами. За даними слідчих, у Барнетта був із собою електрошокер, і він потенційно міг завдати шкоди Пелосі.

Барнетт також написав записку на столі Пелосі, використовуючи сексистські образи, і використав мегафон, щоб похвалитися перед натовпом, що «я зайняв офіс Ненсі Пелосі» після того, як поліція вигнала його з будівлі.

На суді його визнали винним за всіма звинуваченнями. Чоловіка звинувачують у перешкоджанні офіційним процедурам, проникненні та перебуванні в будівлі або на території з обмеженим доступом зі смертоносною зброєю, а також крадіжці державного майна.

Слідчі розповіли, що Барнетт приїхав до Вашингтону зі штату Арканзас, що за понад 1 600 кілометрів від Капітолія. Сам Барнетт пояснював свої дії тим, що «захопився моментом» і просто «плив за течією».

Адвокат чоловіка пообіцяв, що подасть апеляцію. Сам вирок оголосять 3 травня. До цього моменту суд дозволив йому залишатися на свободі. Оскільки Барнетта визнали винним, йому загрожують десятки років вʼязниці.