CNN: Байден заявив країнам G7, що США не проти навчання українських пілотів на F-16. Вони проходитимуть у Європі

Президент США Джо Байден заявив лідерам країн «Великої сімки», що Штати не проти навчання українських пілотів на F-16. Там готові підтримати зусилля союзників у цьому напрямі.

Про це пише CNN із посиланням на чиновників адміністрації президента США.

За їхніми словами, навчання, найімовірніше, повністю проходитимуть у Європі. Але американські інструктори будуть присутні на них. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців, а розпочнуться вже «найближчими тижнями».

«Оскільки навчання триватиме найближчими місяцями, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть», — сказав чиновник.

У США кажуть, що зараз союзники сконцентровані на тому, щоб підготувати Україну до майбутнього контрнаступу та передати достатню кількість зброї.

У деяких європейських країн є F-16 американського виробництва, але для передачі Україні вони потребуватимуть дозволу від США.