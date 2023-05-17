ВАКС конфіскував всі активи колаборанта та екснардепа Сальдо

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про конфіскацію активів колаборанта та колишнього нардепа Володимира Сальдо. Вона також додала до конфіскації ще частину його майна.
Про це пише пресслужба ВАКС.
Апеляція не задовольнила оскарження самого рішення суду. Водночас вона задовольнила скаргу Міністерства юстиції, яке просило конфіскувати абсолютно всі активи Сальдо.
Суд стягнув на користь держави ще 55,56 і 40% статутних капіталів двох приватних підприємств. Ідеться про частки Сальдо в компаніях «БЕБКО-АВТО» та «КОНКА».
- 9 травня Вищий антикорупційний суд частково конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо в Україні. Ідеться про частку в двох підприємствах, автівки, три квартири, два будинки, пʼять земельних ділянок та чотири нежитлові приміщення.
- Володимир Сальдо був міським головою Херсону з 2002 по 2012 рік і потім два роки народним депутатом від Партії регіонів. У вересні 2022 року СБУ повідомила Сальдо про підозру в колабораційній діяльності. Також проти Сальдо порушили кримінальну справу за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- 5 жовтня 2022 року путін призначив Сальдо окупаційним «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області».