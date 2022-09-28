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Пушилін, сальдо, балицкий та стремоусов. СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам російського псевдореферендуму

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам і учасникам псевдореферендумів росії на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У Донецькій області підозру від СБУ отримали:

  • денис пушилін — так званий голова «днр»;
  • володимир бідьовка — так званий голова «народної ради днр»;
  • радомська олена — так звана секретар «цвк днр».

На тимчасово окупованій частині Запорізької області підозру отримали:

  • євген балицький — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області;
  • галина данильченко — виконувачка обовʼязків «мера» Мелітополя;
  • олександр сауленко — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Бердянська;
  • галина катющенко — «голова центральної виборчої комісії» Запорізької області»;
  • андрій сігута — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Мелітопольського району.
  • максим зубарев — так званий голова окупаційної Якимівської громади Мелітопольського району.

У Херсонської області підозру СБУ отримали:

  • володимир сальдо — так званий голова окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області;
  • кирил стремоусов — «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області;
  • марина захарова — «голова центральної виборчої комісії» Херсонської області;
  • ольга кулик — «голова територіальної виборчої комісії Генічеського району»;
  • тамара мірошниченко — «голова територіальної виборчої комісії Бериславського району»;
  • олена саяхова — «голова тимчасової виборчої комісії Каховського району»;
  • людмила козлова — «голова тимчасової виборчої комісії Скадовського району».

Ці люди створили територіальні дільниці для псевдоголосування, сформували фейкові виборчі комісії, агітували мешканців окупованих територій брати участь у псевдореферендумах, склали списки виборців, розробили форму «бюлетенів» та забезпечили фінансування псевдореферендумів.

Слідчі СБУ підозрюють їх за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).