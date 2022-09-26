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СБУ оголосила підозри «посадовцям» так званих «лднр», які організовували псевдореферендуми

Автор:
Анна Холоднова
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Служба безпеки України повідомила про підозру організаторам російського псевдореферендуму на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в дописі СБУ.

Підозру отримали:

  • Володимир Висоцький — «голова центральної виборчої комісії днр»;
  • Олена Кравченко — «голова центральної виборчої комісії лнр»;
  • Олександр Кофман — «голова громадської палати днр»,
  • Марина Філіпова — «радниця голови лнр».

Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Найближчим часом цих людей оголосять у розшук.