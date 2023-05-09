ВАКС конфіскував частину активів колаборанта Володимира Сальдо

Вищий антикорупційний суд 9 травня частково конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо в Україні.
Про це повідомили у Transparency International Ukraine.
Позов до колишнього мера Херсону подавало Міністерство юстиції. Суд погодився з Мінʼюстом у частині конфіскації активів, а саме:
- пʼяти земельних ділянок в Херсоні;
- чотирьох нежитлових приміщень у Херсоні та Криму;
- двох будинків у Херсоні;
- трьох квартир у Криму, Одесі та Херсоні;
- автівки Volvo 2020 року випуску;
- 99, 86% акцій приватного акціонерного товариства «КАШТАН», що зареєстроване в Коростишівському районі на Житомирщині та спеціалізується на видобуванні декоративного і будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; статутний капітал компанії — 370 тисяч гривень;
- 30% акцій приватного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА-СЕРВІС»— транспортної компанії, зареєстрованої в Херсоні, її статутний капітал — 7 мільйонів гривень. Останні два активи належать дружині колаборанта Любові Сальдо.
Міністерство юстиції також просило стягнути в дохід держави активи таких компаній:
- товариства з обмеженою відповідальністю «БЕБКО-АВТО», зареєстрованого в Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 мільйона гривень. Це мережа автосалонів, яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo;
- товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКА» — херсонської компанії, яка займається організацією дозвілля. Розмір статутного капіталу підприємства — 18 500 гривень, а дохід за 2020 рік становив 707 тисяч гривень.
Але Мінʼюсту поки що не вдалось довести звʼязок між цими активами, які належать доньці Сальдо, його партнеру і самому колаборанту. Рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів з дня його проголошення.
- Володимир Сальдо був міським головою Херсону з 2002 по 2012 рік і народним депутатом від Партії регіонів. 28 вересня 2022 СБУ повідомила Сальдо про підозру в колабораційній діяльності. Також проти Сальдо порушили кримінальну справу за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- 5 жовтня 2022 року путін призначив Сальдо окупаційним «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області».