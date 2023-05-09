ВАКС конфіскував частину активів колаборанта Володимира Сальдо

Вищий антикорупційний суд 9 травня частково конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо в Україні.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine.

Позов до колишнього мера Херсону подавало Міністерство юстиції. Суд погодився з Мінʼюстом у частині конфіскації активів, а саме:

пʼяти земельних ділянок в Херсоні;

чотирьох нежитлових приміщень у Херсоні та Криму;

двох будинків у Херсоні;

трьох квартир у Криму, Одесі та Херсоні;

автівки Volvo 2020 року випуску;

99, 86% акцій приватного акціонерного товариства «КАШТАН», що зареєстроване в Коростишівському районі на Житомирщині та спеціалізується на видобуванні декоративного і будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; статутний капітал компанії — 370 тисяч гривень;

30% акцій приватного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА-СЕРВІС»— транспортної компанії, зареєстрованої в Херсоні, її статутний капітал — 7 мільйонів гривень. Останні два активи належать дружині колаборанта Любові Сальдо.

Міністерство юстиції також просило стягнути в дохід держави активи таких компаній:

товариства з обмеженою відповідальністю «БЕБКО-АВТО», зареєстрованого в Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 мільйона гривень. Це мережа автосалонів, яка є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo;

товариства з обмеженою відповідальністю «КОНКА» — херсонської компанії, яка займається організацією дозвілля. Розмір статутного капіталу підприємства — 18 500 гривень, а дохід за 2020 рік становив 707 тисяч гривень.

Але Мінʼюсту поки що не вдалось довести звʼязок між цими активами, які належать доньці Сальдо, його партнеру і самому колаборанту. Рішення суду можна оскаржити протягом 5 днів з дня його проголошення.