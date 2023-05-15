Дія «зернової угоди» закінчиться 18 травня. Цього тижня нових переговорів не буде

Україна розглядає варіант, що дія Чорноморської зернової ініціативи закінчиться 18 травня, оскільки попередні переговори щодо її продовження пройшли безуспішно, а нових цього тижня не буде.

Про це пише Reuters із посиланням на слова посла з особливих доручень МЗС Ольги Трофімцевої.

За її словами, Україна отримала суперечливі сигнали щодо майбутнього «зернової угоди» під час переговорів у Туреччині.

Росія погрожує вийти з угоди 18 травня, якщо її вимоги не задовільнять, а саме: дозвіл на експорт російських зерна та добрив і перепідключення Россільхозбанку до SWIFT.

Трофімцева зазначила, що вихід рф з угоди означатиме ескалацію ситуації насамперед для російської сторони, і це негативно вплине на їхню подальшу переговорну позицію.