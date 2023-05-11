У Туреччині чергові перемовини про продовження «зернової угоди» завершилися нічим. Але будуть нові

У Стамбулі завершилися перемовини між представниками України, росії, Туреччини та ООН щодо продовження «зернової угоди». Домовленостей не досягли, але будуть іще зустрічі.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Туреччини.

Там розповіли, що перемовини тривали два дні. Сторони зустрінуться ще раз для обговорення деталей продовження «зернової угоди».

Водночас усі сторони підтримали пропозицію вивезення торговельних суден та екіпажів, які застрягли в українських портах після 24 лютого 2022 року. Вони погодили спільний механізм та координацію, щоб провести цю евакуацію.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що наступні зустрічі відбудуться в онлайн-форматі. Україна наполягає, щоб «зернову угоду» продовжили на більший термін та розширили.

Водночас у росії погрожують, що якщо до 18 травня не виконають її умови, то вона вийде із «зернової угоди». Росія вимагає перепідключити «Россельхозбанк» до SWIFT та скасувати обмеження на експорт російського агропродукції.