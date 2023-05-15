У Гаазі створять реєстр усього зруйнованого через війну росії в Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань в Україні, щоб росія заплатила за скоєне.

Про це вона сказала під час виступу в Брюсселі.

«У Рейкʼявіку ми обговоримо, як притягнути росію до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб довести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший, але дуже хороший крок у напрямку російської компенсації», — зазначила фон дер Ляєн.