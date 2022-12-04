Світовий банк: Повоєнна відбудова України обійдеться в €500—600 мільярдів

Повоєнна відбудова України коштуватиме приблизно €500—600 мільярдів. Про це в інтервʼю австрійській газеті Die Presse розповіла віцепрезидент Світового банку Анна Бʼєрде.

Так, якщо станом на початок червня ця сума становила майже €350 мільярдів, зараз вона зросла до €500—600 мільярдів.

Також, за словами Бʼєрде, до кінця 2022 року вісім мільйонів людей в Україні житимуть у бідності — це підвищує рівень бідності населення з 2 до 25%.