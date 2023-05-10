США вперше дозволили передати конфісковані російські активи на відновлення України

Уперше конфісковані російські активи перейдуть до України — так вирішив генеральний прокурор США Меррік Гарленд, пише Reuters.

Конфісковані активи належать російському олігарху Костянтину Малофєєву, якого американське Міністерство юстиції звинуватило в порушенні санкцій, заявляючи, що він фінансував підбурювачів сепаратистів у Криму.

На рахунку у фінансовій установі США, повʼязаному з Малофєєвим, арештували «мільйони доларів», зазначив генпрокурор.

«Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України — він не буде останнім», — заявив Гарленд.