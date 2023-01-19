США планують почати передавати Україні конфісковані російські активи найближчими місяцями

Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати передачу Україні частини конфіскованих російських активів через Держдеп.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директора оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів (Task Force KleptoCapture) Ендрю Адамса.

Конгрес США 22 грудня ухвалив закон про державний бюджет на 2023 рік. Президент Джо Байден підписав його. У законі Міністерству юстиції дозволили через державного секретаря передавати конфісковані російські кошти на користь України.

За словами Адамса, під це правило не підпадають активи, вилучені через порушення експортного контролю.

«Це не «срібна куля», але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі [конфіскованих активів] від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями», — зазначив він.