Прем’єр: Захід заморозив російських активів на $300—500 млрд, Україна працює над їхньою передачею

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на полях Генасамблеї ООН розповів журналістам, що на Заході заморожено російських активів на $300—500 мільярдів. Наразі Україна лобіює ухвалення нової міжнародної угоди, яка сприятиме конфіскації цих активів для відбудови української держави.

«Це справедливо, аби саме ці активи були основним ресурсом для відновлення», — заявив премʼєр.

Він розповів, що обговорив із західними партнерами в Нью-Йорку продовження зернової угоди, демілітаризацію окупованої Запорізької АЕС, додаткове бюджетне фінансування для України, план відновлення держави, а також нові санкції проти росії. Всі ці теми було розглянуто із керівництвом західних країн та міжнародних організацій.