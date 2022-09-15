Фінляндія заморозила активи росіян на €190 мільйонів

Влада Фінляндії заморозила активи росіян, які підпали під санкції, майже на €190 мільйонів.

Про це повідомив телеканал MTV News.

Зазначається, що арешти стосуються десятків організацій. За даними MTV News, перелік конфіскованого майна чималий. У ньому — велика кількість нематеріальних активів, акції та гроші, що зберігаються на рахунках, різна промислова сировина, транспортні засоби.