Поліція арештувала активи ексдепутата держдуми рф на суму понад 10 мільярдів гривень

Поліція арештувала активи колишнього депутата державної думи рф, який займався бізнесом в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Працівники підприємств російського бізнесмена налагодили схему виведення коштів до рф та ухилялися від сплати податків.

Правоохоронці встановили, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну ці компанії продовжили фінансові операції з рф через посередників із Європейського Союзу. Отримані прибутки йшли до російського бюджету.

Корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші обʼєкти нерухомості ексдепутата держдуми арештували.

Відтепер активи вартістю понад 10 мільярдів гривень планують передати в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Згодом їх можуть використати для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої росіянами української інфраструктури.