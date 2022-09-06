В Україні заарештували майно ексдепутата держдуми росії на мільярд гривень

Суд наклав арешт на корпоративні права та майно підприємств-виробників паперу і картону, власником яких є колишній депутат російської держдуми.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Заарештовані права і 25 обʼєктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума заарештованого майна перевищує мільярд гривень.
За даними слідства, службові особи цих підприємств ухилялись від сплати податків у 2019—2021 роках і легалізовували майно (автомобілі, приміщення, обладнання тощо), отримане злочинним шляхом. Через це держава недоотримала 132 мільйони гривень.
У Бюро економічної безпеки України уточнили, що арешт накладено на 9 підприємств, а колишній депутат входив до партії «єдіная росія» і має звання полковника армії рф.
- В Україні вже заарештували повʼязаних з росією активів на понад 33 мільярди гривень.
- У серпня на потреби ЗСУ передали заарештовані кошти Всеукраїнського банку розвитку. Із 2011 року власником 100% акцій цього банку був старший син президента-втікача Олександр Янукович.