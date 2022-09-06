В Україні заарештували майно ексдепутата держдуми росії на мільярд гривень

Суд наклав арешт на корпоративні права та майно підприємств-виробників паперу і картону, власником яких є колишній депутат російської держдуми.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Заарештовані права і 25 обʼєктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума заарештованого майна перевищує мільярд гривень.

За даними слідства, службові особи цих підприємств ухилялись від сплати податків у 2019—2021 роках і легалізовували майно (автомобілі, приміщення, обладнання тощо), отримане злочинним шляхом. Через це держава недоотримала 132 мільйони гривень.

У Бюро економічної безпеки України уточнили, що арешт накладено на 9 підприємств, а колишній депутат входив до партії «єдіная росія» і має звання полковника армії рф.