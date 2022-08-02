Бельгія заморозила понад €50 мільярдів активів росіян у межах європейських санкцій

Уряд Бельгії від 24 лютого заморозив російські активи на €50,5 мільярда. Ці кошти належать 1 129 фізичним особам і 110 компаніям із рф, повідомляє De Morgen.

За словами речника Міністерства фінансів Бельгії Франсіса Адейнса, кошти заморозили у звʼязку із запровадженими проти рф санкціями за її агресію проти України.

Він уточнив, що для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року — з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.