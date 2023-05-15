У Польщі військові шукають повітряну кулю, що прилетіла з боку Білорусі

У Польщі 50 бійців Сил територіальної оборони відновили пошуки повітряної кулі, яка прилетіла в країну з боку Білорусі.
Про це пише RMF.
«Ми направили підрозділ з 50 бійців 8 Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Там наші військові будуть проводити обшуки», — сказав речник командування Військ територіальної оборони майор Вітольд Сура.
Операцію проводять переважно в Куявсько-Поморському воєводстві. Сура закликав мешканців Польщі звертатися до поліції, якщо вони знайдуть залишки обʼєкта, схожого на повітряну кулю, і не чіпати знахідку до приїзду правоохоронців.
- У лютому газета The New York Times писала, що Китай використовує повітряні кулі для розвідки в усьому світі. Підвищена увага до китайської програми використання розвідувальних аеростатів спровокована появою китайської повітряної кулі над територією США. Протягом тижня аеростат пройшов від Алеутських островів у Тихому океані до атлантичного узбережжя США. Його збили над Атлантичним океаном поблизу узбережжя Південної Кароліни.
- Аеростати мають деякі переваги в порівнянні з розвідувальними супутниками. Вони перебувають ближче до поверхні Землі, їх складніше виявити за допомогою радарів, вони можуть зависати над територією та використовують для зйомки прості камери, забезпечуючи високу якість зображень. Крім того, за допомогою апаратури на аеростатах можна прослуховувати канали звʼязку, недоступні для прослуховування з супутників через їхню віддаленість від Землі.