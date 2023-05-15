Пункт пропуску з Польщею «Ягодин — Дорогуськ» відновив роботу для вантажівок

З 15 травня вантажівки знову можуть вільно проходити пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» між Україною й Польщею.
Про це повідомило Міністерство відновлення.
Це вдалося завдяки переговорам із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі й керівництвом Люблінського воєводства.
Упродовж десяти днів «Ягодин — Дорогуськ» був заблокований через страйк польських перевізників, від чого їхні українські колеги зазнали «значних збитків», каже міністр Олександр Кубраков.
«Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення й повернення до виконання положень «транспортного безвізу» і домовленостей щодо пропускної здатності «Ягодин — Дорогуськ», — додав він.
- 8 травня Україна пішла назустріч польським перевізникам, щоб розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Так вона задовольнила головну претензію польського страйку — скасувала вимогу дозволу на перевезення до України товарів з будь-якої країни Євросоюзу і штрафи за недотримання екостандартів транспорту.
- 5 травня Україна закликала Польщу розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ», бо вважає страйк польських перевізників «штучним». Ті вимагають повернути дозволи на міжнародні вантажні перевезення для українських перевізників, які їдуть до Польщі, а також хочуть, щоб до українців застосовували екологічну норму EURO4, як і до поляків в Україні.
- Цей пропускний пункт забезпечує приблизно 40% вантажопотоку до Польщі. 8 травня там запрацювала електронна черга для перетину кордону. Поки що «єЧергою» можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу.