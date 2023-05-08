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На 16 пунктах пропуску з Європою запрацювала електронна черга. Поки тільки для вантажівок

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

З понеділка, 8 травня, на 16 пунктах пропуску з країнами Європи почала роботу електронна черга для перетину кордону. У перспективі вона працюватиме для будь-якого виду транспорту.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Поки що «єЧергою» можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А з серпня 2023 року — на власників легкових автомобілів.

Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:

Волинська область

  • Ягодин — Дорогуськ;
  • Устилуг — Зосин.

Львівська область

  • Краківець — Корчова;
  • Рава-Руська — Хребенне;
  • Шегині — Медика;
  • Нижанковичі — Мальховіце.

Чернівецька область

  • Порубне — Сірет;
  • Мамалига — Крива.

Закарпатська область

  • Ужгород — Вишнє Нємецьке;
  • Чоп (Тиса) — Захонь;
  • Дякове — Халмеу.

Вінницька область

  • Могилів-Подільський — Отач.

Одеська область

  • Рені — Джурджулєшти;
  • Старокозаче — Тудора;
  • Виноградівка — Вулканешти;
  • Орлівка — Ісакча.

Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

  • У грудні 2022 року на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на польсько-українському кордоні запрацювала електронна черга для перетину. Тоді вона була доступна лише для вантажних автомобілів.