Україна пішла назустріч польським перевізникам, щоб розблокувати пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

Україна тимчасово не вимагатиме в польських перевізників дозволу на перевезення до України товарів з будь-якої країни Євросоюзу. Так вона задовольнила головну претензію польського страйку на найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Про це пише Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

До того ж поляків з 8 травня не штрафуватимуть за недотримання екологічних стандартів транспортних засобів.

«Від початку цього року Укртрансбезпека склала лише чотири такі постанови [за відсутність дозволів] на польських перевізників», — наголосив віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков.

Він зазначив, що перевезення до України з третіх країн ЄС не стосуються угоди між Києвом та Брюсселем про вантажні перевезення, і вони не двосторонні, тому потребують наявності дозволів.

Українське відомство надіслало лист до Єврокомісії, щоб та розʼяснила ситуацію.