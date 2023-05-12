Президенту Зеленському заборонили виступати на «Євробаченні». Європейська мовна спілка пояснила це рішення

Президенту України Володимиру Зеленському не дозволили виступити зі зверненням на пісенному конкурсі «Євробачення-2023» в Ліверпулі.

Європейська мовна спілка (EBU) і понад 100 світових мовників занепокоєні тим, що поява українського президента може політизувати шоу.

У Європейській мовній спілці заявили, що «одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу».

«Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на пісенному конкурсі «Євробачення», незважаючи на те, що воно зроблене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейської мовної спілки, оскільки це суперечило б правилам заходу», — додали в EBU.

Водночас в організації запевнили, що Україна, її музика, культура і творчість будуть яскраво представлені на всіх заходах конкурсу.