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На «Євробаченні-2023» оголосили переможців першого півфіналу

Автор:
Ліза Бровко
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Сьогодні стартував 67-й пісенний конкурс «Євробачення»: відбувся перший півфінал у Ліверпулі, де за місце у фіналі змагалися 15 країн — 10 з них пройшли.

За результатами голосування глядачів, у фіналі візьмуть участь:

  • Хорватія (Let 3, Mama ŠČ!);
  • Молдова (Pasha Parfeni, Soarele și luna);
  • Швейцарія (Remo Forrer, Watergun);
  • Фінляндія (Käärijä, Cha Cha Cha);
  • Чехія (Vesna, My Sisterʼs Crown);
  • Ізраїль (Noa Kirel, Unicorn);
  • Португалія (Mimicat, Ai coração);
  • Швеція (Loreen, Tattoo);
  • Сербія (Luke Black, Samo mi se spava);
  • Норвегія (Alessandra, Queen of Kings).

Другий півфінал відбудеться 11 травня за участі 16 країн — з них також оберуть десять найкращих. Гранд-фінал очікується 13 травня, де виступить Україна — минулорічна фіналістка.