На «Євробаченні-2023» оголосили переможців першого півфіналу

Сьогодні стартував 67-й пісенний конкурс «Євробачення»: відбувся перший півфінал у Ліверпулі, де за місце у фіналі змагалися 15 країн — 10 з них пройшли.
За результатами голосування глядачів, у фіналі візьмуть участь:
- Хорватія (Let 3, Mama ŠČ!);
- Молдова (Pasha Parfeni, Soarele și luna);
- Швейцарія (Remo Forrer, Watergun);
- Фінляндія (Käärijä, Cha Cha Cha);
- Чехія (Vesna, My Sisterʼs Crown);
- Ізраїль (Noa Kirel, Unicorn);
- Португалія (Mimicat, Ai coração);
- Швеція (Loreen, Tattoo);
- Сербія (Luke Black, Samo mi se spava);
- Норвегія (Alessandra, Queen of Kings).
Другий півфінал відбудеться 11 травня за участі 16 країн — з них також оберуть десять найкращих. Гранд-фінал очікується 13 травня, де виступить Україна — минулорічна фіналістка.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс 2023 року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс приймає британське місто Ліверпуль. Сцену відкрив король Чарльз III із дружиною королевою Каміллою.
- Квитки на фінал конкурсу «Євробачення» розпродали за 36 хвилин. Вони коштували від $100 до $450.
- Від України на конкурс поїхав гурт Tvorchi. Підготовка до їхнього виступу та поїздка креативної команди в Ліверпуль коштувала майже три мільйони гривень.