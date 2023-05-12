Глядачі «Євробачення-2023» проголосували за фіналістів другого півфіналу. Хто вони?

Сьогодні відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023». Цього разу за місце у фіналі змагалися 16 країн. Десять з них представлять свою країну у гранд-фіналі. Ось результати голосування глядачів:
- Албанія (Albina & Familja Kelmendi, Duje);
- Кіпр (Andrew Lambrou, Break a Broken Heart);
- Естонія (Alika, Bridges);
- Бельгія (Gustaph, Because of You);
- Австрія (Teya & Salena, Who the Hell is Edgar?);
- Литва (Monika Linkytė, Stay);
- Польща (Blanka, Solo);
- Австралія (Voyager, Promise);
- Вірменія (Brunette, Future Lover);
- Словенія (Joker Out, Carpe diem).
Гранд-фінал «Євробачення» пройде 13 травня. Там виступить Україна — минулорічна фіналістка — і «велика пʼятірка» — Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія.
- Переможцями першого півфіналу стали Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс 2023 року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс приймає британське місто Ліверпуль. Сцену відкрив король Чарльз III із дружиною королевою Каміллою.
- Квитки на фінал конкурсу «Євробачення» розпродали за 36 хвилин. Вони коштували від $100 до $450.
- Від України на конкурс поїхав гурт Tvorchi. Підготовка до їхнього виступу та поїздка креативної команди в Ліверпуль коштувала майже три мільйони гривень.