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Глядачі «Євробачення-2023» проголосували за фіналістів другого півфіналу. Хто вони?

Автор:
Ліза Бровко
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Сьогодні відбувся другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023». Цього разу за місце у фіналі змагалися 16 країн. Десять з них представлять свою країну у гранд-фіналі. Ось результати голосування глядачів:

  • Албанія (Albina & Familja Kelmendi, Duje);
  • Кіпр (Andrew Lambrou, Break a Broken Heart);
  • Естонія (Alika, Bridges);
  • Бельгія (Gustaph, Because of You);
  • Австрія (Teya & Salena, Who the Hell is Edgar?);
  • Литва (Monika Linkytė, Stay);
  • Польща (Blanka, Solo);
  • Австралія (Voyager, Promise);
  • Вірменія (Brunette, Future Lover);
  • Словенія (Joker Out, Carpe diem).

Гранд-фінал «Євробачення» пройде 13 травня. Там виступить Україна — минулорічна фіналістка — і «велика пʼятірка» — Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія.