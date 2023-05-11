ВООЗ скасувала режим надзвичайної глобальної ситуації через віспу мавп

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) оголосила, що віспа мавп більше не глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоровʼя. Такий статус хвороба мала з липня 2022 року.

Комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій, повʼязаних з віспою, рекомендував скасувати надзвичайну ситуацію — генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус підтримав це.

З січня 2022 року до квітня 2023 року ВООЗ повідомила про понад 87 тисяч підтверджених випадків віспи мавп, з яких 140 випадків були летальними. Це дані зі 111 країн.

Що таке мавпяча віспа?

Мавпяча віспа — це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці. Заразитися цієї хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп. На їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Мавпяча віспа характеризується лихоманкою та висипами.