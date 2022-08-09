У Молдові виявили першого хворого на мавпячу віспу

У Молдові зареєстрували перший випадок захворювання на віспу мавп.

Про це повідомила міністр охорони здоровʼя Алла Немеренко.

За її словами, хворий — це іноземець, який у службових справах приїхав до Молдови зі США.

«Постраждалий звернувся по медичну допомогу до інфекційної лікарні ім. Томи Чорбе, де його госпіталізували з підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми — жар, слабкість і висип. Узяті у хворого аналізи перевірили в лабораторії Національного агентства громадського здоровʼя. Тест на віспу мавп виявився позитивним», — написала міністр.

Як зʼясувалося, у США чоловік контактував із хворим на віспу мавп.