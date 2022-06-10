У Польщі виявили перший випадок віспи мавп.

Про це пише польська агенція PAP.

«Я отримав інформацію про те, що в Польщі вже є перший пацієнт, перший підтверджений випадок мавпячої віспи. До цього в нас було близько десяти підозр на віспу мавп, зразки досліджуються. 10 червня — це день, коли ми зафіксували перший випадок», — наголосив міністр охорони здоровʼя Адам Недзельський.

Представник міністерства Войцех Андрусевич повідомив, що пацієнт перебуває на ізоляції в лікарні.