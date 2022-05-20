Європою шириться нова хвороба — мавпяча віспа. ВООЗ вже скликає термінову нараду

Всесвітня організація охорони здоров’я скликає термінову нараду у звʼязку з поширенням в Європі мавпячої віспи. Наразі вже зафіксували 100 хворих у різних країнах.

Про це пише Reuters.

У ВООЗ зазначають, що щодня моніторять ситуацію з поширенням хвороби, а така нарада — один із заходів стеження. Мавпяча віспа поширюється серед людей при тісному контакті та раніше не виходила за межі Африки.

Також у ВООЗ обговорять те, що хвороба переважно поширюється серед геїв і бісексуалів, і можливу вакцинацію. Однак джерела вважають, що відомство не оголошуватиме надзвичайну ситуацію через поширення мавпячої віспи.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися цієї хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп, — на їхню думку переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо.

Водночас між людьми хвороба дуже рідко поширюється і переноситься легко. Мавпяча віспа характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.